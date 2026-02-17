Son günlerde bayrak temalı etkinliklerin artarak devam ettiği kentte gerçekleştirilen programda, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Asayiş şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri özel gereksinimli çocuklara bayrak dağıttı.

Etkinlikte özel öğrenciler okul konferans salonunda Türk bayrağı koreografisi oluşturması ve çeşitli gösteriler sunması ile devam eden etkinlikte süresince Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Yunus Timleri öğrencilerle yakından ilgilenerek bayrağın anlamı ve önemi üzerine sohbet etti.

Okul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü personelinin bu anlamlı ziyareti ile bayrağımızı gururla dalgalandırdık. Çocuklarımızın polis abi ve ablaları ile güzel anlarını ölümsüzleştirdik” denildi.

Etkinlik sonunda öğrenciler ve polis ekipleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Yüreğimiz Bayrak, Geleceğimiz Vatan” temalı program, katılımcılardan takdir topladı.