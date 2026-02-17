Tarım İl Müdürü Hasan Taş, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri başta olmak üzere kurum yetkililerinin de katılımı ile üreticilere tarım sigortasının önemi geniş kapsamlı olarak anlatıldı.

Emeğini doğal afetlere ve beklenmedik risklere karşı korumak isteyen ve üreticilerin devlet desteklerinden tam anlamıyla faydalanabilmesi hedefi ile Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında bilinçlendirilmesi için il genelinde başlatılan seferberlik uyarınca organize edilen toplantılar 10 günde tamamlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün tarımsal üretimde yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla geniş kapsamlı düzenlediği toplantılarda tarımsal sigortaların kapsamı detaylı şekilde masaya yatırıldı. Devlet tarafından sağlanan maddi destekler, başvuru süreçlerinin işleyişi ve olası doğal afetlere karşı alınabilecek teknik önlemler uzmanlar tarafından üreticilere aktarıldı. Ayrıca tarımsal üretimde karşılaşılan risklerin yönetilmesinde sigortanın kritik bir rol oynadığı vurgulandı.

Toplantılarla ilgili yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Tarımsal üretimin güvence altına alınması ve çiftçilerimizin tarım sigortaları konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla yürüttüğümüz TARSİM bilgilendirme toplantıları büyük ilgi gördü. Toplantılarda “Tarım sigortalarının kapsamı ve önemi; Don, dolu, kuraklık, sel, fırtına ve diğer doğal afetlere karşı sağlanan teminatlar; Sigorta başvuru ve hasar süreçleri; Devlet destekli prim oranları ve avantajlar; Bitkisel üretim, hayvancılık ve sera sigortalarına yönelik uygulamalar” konuları TARSİM yetkilileri tarafından detaylı şekilde anlatıldı.

Çiftçilerimizin yoğun ilgi gösterdiği toplantılarda, üreticilerimizin soruları yanıtlanarak, tarımsal üretimde risk yönetiminin ve sigorta bilincinin önemi vurgulandı. Ayrıca TARSİM uygulamalarının üreticilerimize sağladığı güvence ve avantajlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Üreticilerimizin emeğini ve alın terini korumak, tarımsal üretimi güvence altına almak amacıyla bilgilendirme çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Katılım sağlayan tüm çiftçilerimize ve katkı sunan TARSİM yetkililerine teşekkür ederiz.”

Muhabir: Haber Merkezi