Kerem B. idaresindeki EY 723 FV yabancı plakalı otomobil, Efe G.’nin kullandığı 19 BM 171 plakalı otomobil ve Şahin A.’nın kullandığı 42 ASE 178 plakalı hafif ticari araç, Çevreyolu Bulvarı Binevler Köprü altında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Necati B., Damla B., Efe G., Mustafa A., Hanife A., Gülpaşa A. ve Elif A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Çevreyolu Bulvarı Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK