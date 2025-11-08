Yılmaz P. (68) idaresindeki 52 ADN 484 plakalı otomobil, Çorum-Samsun Karayolu Çorum istikametine seyir halindeyken Konaklı Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü ile eşi Asiye P. (67), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK