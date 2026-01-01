Çorum'da 11 anaokulunda eğitim gören öğrencilerin velilerine yönelik hazırlanan "Güvenli Adımlar Projesi" kapsamında verilen eğitimler değerlendirildi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde (RAM) düzenlenen değerlendirme toplantısında, anaokulu müdürlerinin projeye ilişkin görüşleri ile projede görev alan psikolojik danışmanların değerlendirmeleri dinlendi.

Proje kapsamında velilere çocukla etkili iletişim, mahremiyet eğitimi, güvenli teknoloji kullanımı ve akran zorbalığıyla mücadele başlıklarında verilen eğitimler masaya yatırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, toplantıda yaptığı konuşmada, okul öncesi dönemin bireyin kişilik gelişiminin, sosyal ilişkilerinin ve temel davranış örüntülerinin şekillendiği en kritik evrelerden biri olduğunu vurguladı.

Bu dönemde çocuğun ailesiyle ve çevresiyle kurduğu ilişkiler aracılığıyla dünyayı anlamlandırdığını, güven duygusunu geliştirerek kimliğinin ilk temellerini attığını belirten Çağlar, "Çocuğun kendini ifade etme biçimi, duygularını tanıma kapasitesi, sınırlarını koruma becerisi ve sosyal çevresine uyum düzeyi, bu dönemde aldığı aile içi etkileşimler ve eğitimsel deneyimlerle doğrudan bağlantılıdır." ifadelerini kullandı.

Toplumsal dinamikler, dijitalleşme ve yoğun iş temposu nedeniyle aile içi iletişimin yüzeyselleşebildiğine dikkati çeken Çağlar, projenin yüzeyselleşen anne-baba-çocuk ilişkisine dikkat çekerek, güven duygusunun gelişmesi için velilerde empati ve iletişim becerilerini güçlendirmeyi amaçladığını kaydetti.

