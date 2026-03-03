Rahatsızlığı nedeni ile bir süredir hastanede tedavisi devam eden Nazik Uçar (81) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve dün hayatını kaybetti.

Etlik Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Halil İbrahim Uçar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Ali Erkan Uçar ve Sevgi Dönmez’in anneleri olan Nazik Uçar’ın cenazesi bugün (04 Mart 2026 Çarşamba günü) öğle namazının ardından Mamak Ortaköy mezarlığında toprağa verilecek. Uçar, 2020 yılında vefat eden eşi Cemal Uçar’ın yanına defnedilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi