İftar sofrasında emniyet personeliyle aynı masayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çalgan, Çorum’un huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Fedakârca yürütülen çalışmaların toplumun güvenliği açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Çalgan, emniyet teşkilatının özverili gayretlerinin takdire şayan olduğunu belirtti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğine dikkat çeken Vali Çalgan, bu mübarek ayın manevi ikliminde bir araya gelmenin anlamlı olduğunu dile getirdi.

Vali Çalgan, Çorum’da kamu düzeninin korunması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması adına yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Muhabir: SELDA FINDIK