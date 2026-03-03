Vali Çalgan, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı. Çalgan, 5 Mart 1920’de Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin kuruluşuna öncülük eden Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman’ın aziz hatırasını yaşatarak kutlanan Yeşilay Haftası’nın, toplumda bağımlılıkla mücadele konusunda bilinç ve farkındalığı artırmak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Sağlıklı ve güçlü bir toplumun temelinin bedenen ve ruhen sağlıklı bireylerden oluştuğunu vurgulayan Vali Çalgan, çocukların ve gençlerin tütün, alkol, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan korunmasının, onlara güvenli ve umut dolu bir gelecek sunulmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

Bu noktada ailelere büyük görev düştüğünü kaydeden Çalgan, sevgi, ilgi ve doğru rehberliğin gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde belirleyici olduğunu dile getirdi. Devletin bağımlılıkla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Vali Ali Çalgan, ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle önemli projelerin hayata geçirildiğini belirtti. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen “UYUMA” ve “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projelerinin uyuşturucuyla mücadelede toplumsal duyarlılığı artırdığına dikkat çekti.

Vatandaşların bu çalışmalara destek vermesinin, farkındalığın yaygınlaşmasına ve gençlerin geleceğinin korunmasına önemli katkı sağlayacağını ifade eden Vali Ali Çalgan, ülke genelinde bağımlılıkla mücadelede önemli çalışmalar yürüten Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne teşekkür ederek, kurumun çalışanları ve gönüllüleriyle gençlerin ve toplumun sağlıklı bir geleceğe hazırlanmasına değerli katkılar sunduğunu kaydetti.

Mesajının sonunda zararlı alışkanlıklarla mücadelede özveriyle çalışan başta Yeşilay personeli ve gönüllüleri olmak üzere tüm kamu personeline ve sivil toplum kuruluşlarına başarılar dileyen Vali Çalgan, vatandaşların bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmeleri temennisinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi