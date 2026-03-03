Çorum Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, mevzuat gereği ekonomik imkânlardan yoksun vatandaşlara adli yardım kurumu aracılığıyla avukat görevlendirildiği hatırlatıldı. Bu uygulama ile vatandaşların sırf maddi yetersizlik nedeniyle hak arama özgürlüğünden mahrum kalmasının önüne geçilmeye çalışıldığı vurgulandı.

Açıklamada, adli yardım hizmetinden yararlanabilmek için mevzuatta belirlenen bazı kriterlerin bulunduğu, gerekli şartların sağlanması halinde baro tarafından hukuki destek sunulmaya devam edildiği belirtildi.

“FEDAKÂRLIKLARININ KARŞILIĞI ÖDENEMEZ”

Türkiye’nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiği ve çatışmaların yaşandığı bir coğrafyada bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, huzur ve güven ortamının sağlanmasında şehitler ve gazilerin büyük pay sahibi olduğu ifade edildi.

Şehitler ve gazilerin ortaya koyduğu fedakârlıkların karşılığının ödenmesinin mümkün olmadığı belirtilerek, bu durumun toplumsal sorumluluğu ortadan kaldırmadığı kaydedildi.

EKONOMİK ŞART ARANMAYACAK

Baro tarafından alınan yeni karar doğrultusunda, şehitlerin birinci derece yakınları ile gazilerin yaşayacakları hukuki sorunlarda ekonomik durum kriterine bakılmaksızın adli yardım kapsamında kendilerine avukat görevlendirileceği açıklandı.

Açıklamada, söz konusu kişilerin baroya başvurmaları halinde bir avukatın vekil olarak görevlendirileceği belirtilerek, kararın kamuoyuna saygıyla duyurulduğu ifade edildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR