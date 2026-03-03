Farklı Türk Cumhuriyetlerinden çok sayıda projenin yer aldığı prestijli organizasyonda Çorum’u temsil edecek olan BİLSEM öğrencileri bilim alanında dikkat çekti.

Çevre ve Sürdürülebilirlik kategorisinde finale kalan BİLSEM öğrencileri Eymen Şimşek ve Ömer Kaan Fidan olurken, projeye danışmanlık yapan öğretmen Mehmet Fidan da başarıda önemli rol üstlendi. Final sergisi, 21–23 Nisan 2026 tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirilecek. Öğrenciler, projelerini uluslararası platformda sunma fırsatı bulacak.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, öğrencileri ve danışman öğretmeni tebrik ederek, çıktıkları bilim yolculuklarında başarılarının devamını diledi.

Muhabir: Haber Merkezi