Motorin fiyatlarına zam geldi. ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırı Körfez ülkelerine yayıldı. İran'ın kontrolündeki Hürmüz Boğazı geçişlere kapatıldı.

Petrol fiyatları bu nedenlerle uzun süredir görmediği seviyelere yükseldi.

Bunun neticesi olarak da akaryakıt fiyatlarına zam geldi.

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 6,69 lira zam yapıldı. Yaklaşık yüzde 10,5 oranında yapılan zamla birlikte bazı şehirlerde motorin 70 liraya yaklaştı.

Çorum'da güncel fiyatlar;

Benzinin litre fiyatı: 59,98 TL

Motorinin litre fiyatı 62,12 TL

LPGlitre fiyatı 29,96 TL

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Motorinin Çorum'da 68 TL’yi aşması bekleniyor.