Barajın güney kesiminde yürütülen ring yolunda genişletme çalışmalarında sona yaklaşılırken, Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi yanında kalan yolda da genişletme çalışmaları başlatıldı.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Çorum Barajı’na Binevler istikametinden giriş yolunun bir süreliğine trafiğe kapalı olacağı bildirildi. Baraja gitmek isteyen sürücülere alternatif güzergâh olarak Buğet Köyü istikameti ile Samsun Yolu üzerinde bulunan giriş yolunu kullanmaları tavsiye edildi.

3,5 KİLOMETRELİK RİNG HATTI OLUŞTURULUYOR

Öte yandan çalışmalar kapsamında, baraj etrafında toplam 3,5 kilometrelik ring hattı oluşturuluyor. Geçtiğimiz yıl tamamlanan 1.750 metrelik yolun ardından ikinci etapta da 1.750 metrelik yeni yol açılarak 14 metre genişliğinde modern bir ulaşım hattı inşa ediliyor.

Yol çalışmalarıyla birlikte dere geçişlerinde gerçekleştirilen boru hattı uygulamaları sayesinde su akışının daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale getirilmesi de hedefleniyor. Böylece hem ulaşım güvenliği artırılıyor hem de barajı besleyen su kaynakları korunuyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 3,5 kilometrelik ring hattı, bisiklet yolu, yürüyüş parkuru, oturma alanları ve peyzaj düzenlemeleriyle Çorum Barajı, şehrin doğayla buluştuğu en önemli yaşam alanlarından biri olmayı sürdürecek.

