Çorum merkeze bağlı Büğet Köyü’nden, merhum Hamdi Deringül’ün eşi, Suna, Gülfiye, Ali, Şükrü ve Şengül Deringül’ün anneleri Makbule Deringül, rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi bugün (03 Mart 2026 Salı günü) saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek Hakka Yürüme Erkanı sonrası Büğet Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diler.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ