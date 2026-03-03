Çorumlu Belediye otobüs şoförlerinin kendi aralarında başlattığı dayanışma kampanyası kapsamında Gazze’de 250 kişilik sıcak yemek ikramı gerçekleştirildi. Yardım organizasyonu, bölgede yaşanan insani krize dikkat çekmek ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren sivillere destek olmak amacıyla yapıldı.

Şoförlerin gönüllü katkılarıyla hazırlanan yemekler, Gazze’de ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılırken, yapılan yardım büyük takdir topladı. Organizasyona katılan otobüs şoförleri, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Mesafeler uzak olabilir ama gönüller bir” mesajı verdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR