Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Avukat Ahmet Özdel, ABD emperyalizminin bölgeye hançer gibi saplandığını, İran'a yönelik saldırıların tarafların görüşme masasındayken başladığını söyledi.

Saldırı ile ABD ve İsrail'in bölgede bir savaşın fitilini ateşlediğini belirten Özdel, "Orta Doğu'da en saldırgan ve atom bombası sahibi tek güç olan siyonist İsrail'in İran'a 'atom bombası yapma aşamasındalar' gerekçesi ile ABD emperyalizmi ile birlikte saldırması tam bir sahtekârlıktır. İran'ın nükleer silah edinme ihtimalini tehdit olarak görenler, önce kendi ellerindeki nükleer silahları yok etsinler” şeklinde konuştu.

ABD ve İsrail'den İran halkına, devlete karşı ayaklanma çağrıları yapıldığını dile getiren Özdel, "İran işçi-emekçilerinin, halklarının emperyalistlere karşı mücadelesi, yüzyılı aşkın tarihe sahip köklü bir bilinçtir. ABD ve İsrail'in bu yaptıkları açıklama, İran emekçi halklarının yürüttüğü mücadeleyi kirletme, manipüle etme, gasp etme girişimidir. İran halkı, emperyalizme ve kovduğu şahın oğlu kukla Pehlevi'ye yanıtını net bir şekilde verecektir” ifadelerini kullandı.

“İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARA BİR AN ÖNCE SON VERİLMELİ”

Emperyalistlerin, siyonistlerin ülkelere saldırma ve işgal etme hakkının bulunmadığının altını çizen Özdel, "ABD emperyalizminin, soykırımcı İsrail'in halklara neler getirdiğini Afganistan'dan, Irak'tan, Libya'dan, Yemen'den, Suriye'den, Lübnan'dan, Filistin'den biliyoruz. Emperyalizm halklara özgürlük, demokrasi getirmez. Emperyalizmin halklara getirdiği tek şey sömürü, baskı, katliam, doğanın talanı, geleceksizlik, kadın emeği ve bedeni sömürüsü ve köleliktir” dedi.

Sık sık “Katil ABD Ortadoğu’dan defol”, “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi” sloganlarının atıldığı kitlesel basın açıklamasına; CHP, Emek Partisi, Sol Parti ve DEM Parti ile KESK'e bağlı Eğitim Sen, Tüm Bel Sen ve BES temsilcileri ile çok sayıda yurttaş destek verdi.