ADD Başkanı Demirer, “Türkiye 103 yıldır bütünlüğünü koruyarak barış içinde yaşayabilmişse bunu, Üniter Ulus Devlet yapısına, Cumhuriyetin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olmasına, Dil Birliği ve ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün olma ilkelerinden ödün vermemesine borçludur ve devrim yasaları da bu niteliklerin korunması için vardır” dedi.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer’in basın açıklaması şu şekilde: “Türkiye Cumhuriyeti’ni yoktan var eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kemalist yol arkadaşları, Osmanlı reformistleri gibi idare-i maslahatçı (geçiştirmeci, bir işi gerektiği gibi yapmayıp geçiştiren) değil, gerçek devrimciler oldukları ve vatanın perişanlığının, milletin fakr ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüşlüğünün acil çözüm gerektirdiğini bildikleri için halkı içine düşürüldüğü cehalet ve sefalet bataklığından kurtarıp çağ atlatacak devrimleri hemen başlattılar.

Cumhuriyet ilan edildikten sadece 4 ay sonra, 3 Mart 1924 günü Büyük Millet Meclisi 429, 430 ve 431 sayılı 3 devrim yasasını kabul etti. 429 sayılı yasa ile, Şer’iye, Evkaf ve Erkanı Harbiye Vekâletleri kaldırılarak yerlerine sırasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Genel Kurmay Başkanlığı kuruldu. 430 sayılı Tevhidi Tedrisat (Eğitim Birliği) Yasası ile çoklu eğitime son verildi. 431 sayılı yasa ile de, Halifelik kaldırılarak Cumhuriyetin ilk günden beri zaten var olan laik zemini güçlendirildi, evrensel hukuk temeli oluşturuldu.

Devrim yasalarının tümü gibi Anayasamızın 174. maddesi ile korunmakta olan bu 3 temel yasa, emperyalizm işbirlikçisi karşı devrim güçlerinin onyıllardır devam eden çabaları sonucu günümüzde adeta yürürlükten kalkmış gibidir. Diyanet İşleri Teşkilatı dini siyasete alet etme aracına dönüşmüş, Vakıflar Genel Müdürlüğü dinci-gerici yapılanmaların sığınağı olmuş, Genel Kurmay Başkanlığı da, “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” demeyi disiplin suçu ve ihraç nedeni sayar hale gelmiştir. 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat (Eğitim Birliği) yasasının hali de, gerçekten içler acısıdır ve eğitimimiz Osmanlı’nın son dönemini bile aratır haldedir, dense yeridir. AKP’li Milli Eğitim Bakanları tarafından okullarımız imamlara, çocuklarımız akıl ve bilim dışı hurafelere teslim edilmiş, eğitim sistemimiz “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür yurttaş” yetiştirme hedefinden koparılıp “dindar ve kindar nesiller” yetiştirmeye yöneltilmiştir. Hilafeti kaldıran 431 sayılı yasa ise güya yürürlüktedir, ama gerici kalabalıklar siyasal destek ve yasal izinle Galata Köprüsü üzerinde hilafet çağrıları yapılabilmekte, başkent sokaklarının Hizbullah uzantısı dernek kılıklı yapılarca “Laikliğe karşı şeriat” afişleri ile donatılması takipsiz kalabilmekte, sarıklı cübbeli kimi yobazlar ekran ekran dolaşıp kutsal İslam dini adına yaydıkları saçma sapan hezeyanlar ve abuk sabuk hilafet sayıklamaları ile milletimizi aldatmaya çalışabilmektedir.

Oysa, kafalar kumdan çıkarılıp biraz coğrafyamıza bakılabilse, Irak’ dan Suriye’ye, Libya’dan Afganistan’a, Sudan’dan Somali’ye, Mısır’dan Yemen’e bölge ülkelerinin halleri görülebilse ve biraz da tarih okunabilse fark edilecektir; Türkiye 103 yıldır bütünlüğünü koruyarak barış içinde yaşayabilmişse bunu, Üniter Ulus Devlet yapısına, Cumhuriyetin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olmasına, Dil Birliği ve ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün olma ilkelerinden ödün vermemesine borçludur ve devrim yasaları da bu niteliklerin korunması için vardır. Bu nedenle, devrim yasalarını yok saymak, bindiği dalı kesme aymazlığı, kendi ayağına kurşun sıkma şaşkınlığıdır.

Atatürkçü Düşünce Derneği olarak; 3 Mart Devrim Yasalarının 102. yıl dönümünü kutluyor, Cumhuriyetimizi kuruluş ayarlarına döndürme ve Aydınlanma Devrimlerini yeniden hayata geçirme kararlılığımızı aziz milletimizle paylaşıyor, çarenin yeniden Atatürk Cumhuriyeti olduğunu yineliyoruz.”

