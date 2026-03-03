Radar uygulamasında artık yüzdelik tolerans sınırı uygulanmayacak. Şehir içinde hız sınırı 82 km/s olan bir yolda, daha önce yüzde 10 toleransla 91 km/s’e kadar izin verilirken, artık 88 km/s ile cezai işlem başlayacak.

Hız sınırını 6 km/s aşan sürücülere idari para cezası uygulanacak. Yönetmelikteki düzenlemeye göre hız aşımına göre ceza tutarları şöyle:

Yerleşim yeri içinde:

6-10 km/s aşan: 2.000 TL

11-15 km/s aşan: 4.000 TL

16-20 km/s aşan: 6.000 TL

21-25 km/s aşan: 8.000 TL

26-35 km/s aşan: 12.000 TL

36-45 km/s aşan: 15.000 TL

46-55 km/s aşan: 20.000 TL

56-65 km/s aşan: 25.000 TL

66 km/s ve üzeri: 30.000 TL

Yerleşim yeri dışında:

11-15 km/s aşan: 2.000 TL

16-20 km/s aşan: 4.000 TL

21-25 km/s aşan: 6.000 TL

26-30 km/s aşan: 8.000 TL

31-40 km/s aşan: 12.000 TL

41-50 km/s aşan: 15.000 TL

51-60 km/s aşan: 20.000 TL

61-70 km/s aşan: 25.000 TL

71 km/s ve üzeri: 30.000 TL

Sürücü Belgesi Geri Alma ve Diğer Düzenlemeler

Belirli hız ihlallerinde sürücü belgesi 30, 60 veya 90 gün süreyle geri alınabiliyor.

Geri alınan belgeler, tüm cezalar ödendikten sonra ve psiko-teknik ile psikiyatri muayenesinden geçildikten sonra iade edilebiliyor.

Nüfusu 5.000’in altındaki yerleşimlerde denetim yeri mahalli mülki amir tarafından belirleniyor.

Hız tespit cihazlarının yerini veya sürücüyü ikaz eden cihazların üretimi, ithali ve araçta bulundurulması yasak. Bu kurallara uymayanlara ağır idari para cezaları uygulanıyor.

