İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü resmi ve sivil trafik ekipleri tarafından Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde yapılan denetimlerde, “dur” ihtarına uymayarak kaçtığı tespit edilen 3 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden işlem yapıldı.

Sürücülere, dur ihtarına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanmak, plakayı gizlemek, abartı egzoz kullanmak ve koruyucu tertibat bulundurmamak gibi ihlallerden idari para cezası kesildi.

Denetimlerde ayrıca bir otomobil ile hafif ticari araç sürücüsüne de ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Toplam 5 araca uygulanan idari para cezasının 1 milyon 20 bin lira olduğu bildirildi.

Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.