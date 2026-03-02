1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çorum Şubesi, anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Şube Başkanı Bedriye Cengil ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ağırladı.

Ziyarette konuşan Vali Çalgan, Yeşilay’ın gençler ve toplum üzerinde tehdit oluşturan zararlı alışkanlıklarla kararlı bir şekilde mücadele ettiğine dikkat çekti. Bu mücadelenin toplumun sağlıklı geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Çalgan, yürütülen çalışmaların hem bireylerin hem de ailelerin yaşam kalitesine değerli katkılar sunduğunu belirtti.

Vali Çalgan, Yeşilay çalışanları ve gönüllülerini tebrik ederek, tüm faaliyetlerinde kolaylık ve üstün başarılar diledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ