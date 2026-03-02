Türk Kızılay Çorum İl Başkanlığı, Ramazan ayı kapsamında üniversite öğrencileri için özel bir iftar programı düzenledi. “Anne Eli İftar Buluşmaları” adıyla gerçekleştirilen organizasyona toplam 48 öğrenci katılırken, yurtdışından gelen öğrenciler de yer aldı. Farklı ülkelerden gençler aynı sofrada buluşarak kardeşlik ve dayanışma örneği sergiledi.

Programda öğrencilerle yakından ilgilenen Çorum Kızılay Başkanı Dr. Mustafa Bilgin, Kızılay’ın yürüttüğü insani yardım faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bilgin, afet müdahale çalışmaları, kan bağışı hizmetleri ve sosyal destek projeleri hakkında bilgiler paylaşarak gençleri gönüllülük çalışmalarına davet etti.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen iftarın sonunda öğrenciler, Ramazan ayının paylaşma ve birlik ruhunu yaşamanın mutluluğunu paylaştı ve organizasyon için Kızılay’a teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi