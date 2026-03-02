CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’ya yanıt verdi. Tahtasız, Ahlatcı’yı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni savunmakla eleştirirken, sistemin “tek adama biat” üzerine kurulu olduğunu ve bunun devletin tarafsız işleyişine zarar verdiğini kaydetti.

Tahtasız, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin siyasetten uzak olması gereken makamda siyasi şov yaptığını belirterek, “Sayın Mustafa Çiftçi şayet siyasetin içinden gelmiş biri olsa AK Gençlik yeleğini giymesini bir yerde anlardık. Ama daha bir hafta önce devletin temsil edildiği, siyasetten uzak olması gereken Valilik makamında oturan birinin bakan atanır atanmaz 40 yıllık siyasetçi gibi parti yeleği giymesi o kişinin Çorum ve Erzurum Valiliği boyunca aldığı tüm kararlarında tarafsız olmadığının göstergesidir.

Bizim yaptığımız bu çağrı da her ne kadar siyasi bir kimlik olarak görülse de özellikle İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı’nın tarafsız olması gerektiğidir” dedi.

Tahtasız, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Temsil ettikleri makamlarda bir kişinin iktidarı ve istikbali için bu millete haksız ve hukuksuz yere eziyet edenler “af”ları istendiğinde kendilerini kullanılmış gibi hissederek, vicdanlarıyla baş başa kalmışlardır.

Biz testi kırılmadan uyarımızı yaptık. Tek adama yaranmak yerine bu devletin menfaatini önceleyin dedik. Bizim devlet geleneğimizde devleti yönetenlerin parti militanı gibi davranması yoktur. Bakanlar herkese hizmet etmekle yükümlüdür

Sayın Mustafa Çiftçi, giydiği o yeleği bir an önce çıkarmalı ve 86 milyonun bakanı olmak için gayret sarf etmelidir.

Sayın Yusuf Ahlatcı da kendi işine bakmalı, kendi siyasi menfaati için değil Çorum’un menfaati için çalışmalıdır.”

Muhabir: Haber Merkezi