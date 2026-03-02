İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Çorum Halk Eğitimi Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında özel bir konser programı düzenleniyor.

“Sahnenin Sultanları” temasıyla yapılacak etkinlikte kadınlardan oluşan koro sahne alacak. Şef Arif Sadeçolak yönetiminde gerçekleştirilecek konser, 4 Mart 2026 Çarşamba günü saat 21.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu’nda izleyiciyle buluşacak. Canlı olarak icra edilecek programın ücretsiz olduğu belirtildi.

Programda Türk halk müziğinin sevilen eserleri koro tarafından seslendirilecek. Konser repertuvarında “Ne güzel yaratmış yar seni yaradan”, “Yeşil başlı gövel ördek”, “Uzun gecenin gecesi olsam”, “Mayilim mayişelim” ve “Ahlat’ın başındayım” gibi eserler yer alıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, müzik aracılığıyla kadın emeği ve üretkenliğine dikkat çekilmesi hedefleniyor. Programa tüm vatandaşların davetli olduğu bildirildi.

