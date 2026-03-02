Çorum Barosu, stajını başarıyla tamamlayan Av. Gamze Ganime Kaymaz ile Av. Abdullah Emre Saran için ruhsat ve yemin töreni düzenlendi.

Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı ve Baro Yönetim Kurulu üyeleri, genç avukatları stajını yaptığı avukat meslektaşları ve aileleri ile davetlilerin katıldığı törende yemin eden Kaymaz ve Saran daha sonra ruhsatlarını alarak cübbe giydi.

Baro Başkanı Turan Kalıpcı, aralarına katılan yeni meslektaşlarını tebrik ederek görev hayatında başarılar diledi. Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi