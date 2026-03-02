Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu ve Opet iş birliğiyle hayata geçirilen “İşimiz Temiz” Hijyen Eğitimi Programı’nın ikinci etabı gerçekleştirildi.

Hizmet sektöründe hijyen bilincinin artırılması ve işletmelerde kalite standartlarının yükseltilmesi amacıyla düzenlenen programa, odaya kayıtlı işletmeler ile kadın kooperatifleri katıldı.

Eğitim sürecinde katılımcılara hijyen kuralları, gıda güvenliği, iş yeri temizliği ve müşteri memnuniyetine yönelik uygulamalar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Çorum TSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim, Çorum Halk Eğitimi Merkezi eğiticisi tarafından verildi. Program sonunda eğitimi bitiren katılımcılar “İşimiz Temiz Belgesi” almaya hak kazandı.

Muhabir: Haber Merkezi