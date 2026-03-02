Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen kutlama etkinlikleri kapsamında, ilk olarak Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

İl Defterdarı Erkan Ciğer, Çorum SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, oda yönetim kurulu üyeleri ve meslek mensuplarının katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Törende kısa bir konuşma yapan Ceyhan Baran, Muhasebe Haftası’nın ülkemize ve meslek mensuplarına hayırlar getirmesini diledi.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle andıklarını söyleyen Baran konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Mali müşavirler olarak bizler; ülkemizin ekonomik yapısının sağlıklı işlemesinde sorumluluk üstlenen, kamu yararını gözeten ve işletmelerimize yön veren bir mesleğin temsilcileriyiz. Değişen ve gelişen dünya koşullarında, mesleğimizi daha güçlü, daha saygın ve daha etkin bir konuma taşımakta kararlıyız. Cumhuriyetimizin temel değerlerinden aldığımız ilhamla; dürüstlükten, tarafsızlıktan ve mesleki dayanışmadan taviz vermeden çalışmaya devam edeceğiz”

Muhabir: Haber Merkezi