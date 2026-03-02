KOSGEB Çorum Müdürü Halit Sıddık Tonkuş, tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeleri, hem nakit akışını rahatlatacak hem de personel giderlerini karşılayacak yeni destek paketinden yararlanmaya davet etti.

KOSGEB, imalat sanayinin lokomotif sektörleri olan tekstil, giyim, deri ve mobilya alanındaki KOBİ’ler için "İstihdamı Koruma Destek Programı"nı devreye aldı. KOSGEB Çorum Müdürü Halit Sıddık Tonkuş, işletmelerin rekabet gücünü artırmak amacıyla sunulan bu desteğin iki ana sütundan oluştuğunu belirtti.

Müdür Tonkuş, programın içeriğini şu şekilde özetledi:

“Performans Desteği: İşletmelerin 2026 yılı boyunca mevcut istihdam seviyelerini korumaları karşılığında, her bir çalışan için aylık 3.500 TL tutarında geri ödemesiz nakdi yardım sağlanarak personel maliyetleri doğrudan hafifletilmektedir.

Finansman Desteği: İşletmelerin ham madde, işletme giderleri ve modernizasyon ihtiyaçları için uygun koşullu kredilere erişimi kolaylaştırılmakta, anlaşmalı bankalar aracılığıyla sağlanan bu kredilerin faiz veya kâr payı giderlerinin önemli bir kısmı KOSGEB tarafından karşılanmaktadır.”

"BAŞVURULAR İÇİN GEÇ KALMAYIN"

Başvuruların 2 Mart tarihi ile başladığını belirten Tonkuş, Çorum'daki tekstil ve mobilya üreticilerinin şehir ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Bu programla hem çalışanımızı koruyoruz hem de işletmemizin finansal sürdürülebilirliğini güvence altına alıyoruz. Belirlenen NACE kodlarına sahip tüm hemşehrilerimizi bir an önce KOSGEB sistemine girerek başvurularını tamamlamaya davet ediyorum” dedi.

Tonkuş, işletmelerin destek kapsamındaki NACE kodlarını kontrol etmek ve başvuru yapmak için kosgeb.gov.tr adresindeki e-Hizmetler menüsünü kullanabileceklerini bildirdi.

Muhabir: Haber Merkezi