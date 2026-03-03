Çorum Valiliği, Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaşın protez ihtiyacına ilişkin sosyal medya ve bazı internet haber sitelerinde yer alan paylaşımlar üzerine yazılı basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada, Çorum merkezde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yaptıkları başvuruların en geç 5 iş günü içinde incelenerek Vakıf Mütevelli Heyeti’ne sunulduğu belirtildi. 2025 yılı içerisinde vakıf inceleme ekiplerince 8 bin 511 haneye ziyaret gerçekleştirildiği kaydedildi.

55 BİN BAŞVURUYA DESTEK

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faaliyet gösteren vakfa 2025 yılı içinde 55 bin 625 başvuru yapıldığı, bunlardan 43 bin 889’unun olumlu sonuçlandırıldığı bildirildi. Bu kapsamda vakıf öz kaynaklarıyla toplam 62 milyon 606 bin 938 lira ayni ve nakdi destek sağlandığı ifade edildi.

Düzenli merkezi yardımlar kapsamında ise 16 bin 512 hak sahibine 275 milyon 807 bin 903 lira tutarında ödeme yapıldığı açıklandı. Engelli aylığı, yaşlı aylığı, şartlı nakit transferleri, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik aylık, öksüz-yetim aylığı, muhtaç asker aylığı ile elektrik ve doğalgaz tüketim desteklerinin düzenli olarak hak sahiplerine ulaştırıldığı vurgulandı.

KÖMÜR, GIDA VE SICAK YEMEK DESTEĞİ

Valilik açıklamasında, 2025 yılı kış döneminde merkez ve köylere 2 bin 182 muhtaç aileye toplam 2 bin 500 ton kömür yardımı yapıldığı belirtildi. Ramazan ayında hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının bağışladığı 3 bin 500 gıda kolisinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı, 2026 yılı için de aynı miktarda bağışın yapıldığı ve dağıtımın sürdüğü kaydedildi.

Tıbbî malzeme ve cihaz desteği kapsamında 48 hak sahibine toplam 459 bin 100 lira tutarında yardım sağlandığı bildirildi.

Vakıf bünyesindeki aşevinden 330 hanede yaşayan yaklaşık bin kişiye yılın 365 günü sıcak yemek ulaştırıldığı, VEFA (Evde Bakım) Projesi kapsamında 360 aileye ayda iki kez temizlik hizmeti verildiği, Sevgi Çarşısı Giyim Mağazası aracılığıyla ise 2 bin 52 aileye giyim yardımı yapıldığı ifade edildi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

“PROTEZ ÇALIŞMASI SÜRÜYOR”Haber sitelerinde yer alan protez ihtiyacıyla ilgili olarak söz konusu vatandaşın vakıftan engelli aylığı aldığı ve çeşitli yardımlardan faydalandığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, “Protez ihtiyacı ile ilgili gerekli çalışmalar yürütülmekte olup, vatandaşımızın ihtiyacı en kısa sürede karşılanacaktır” denildi.Valilik, sosyal devlet anlayışı gereği ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edileceğini belirterek, sağlık ve sosyal destek hizmetlerinin titizlikle sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.