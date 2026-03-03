İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 2 Mart Pazartesi günü meydana gelen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayda iki öğretmen ve bir öğrenci yaralanmıştı.

Yaşanan saldırının ardından iş bırakma kararı alan Eğitim Sen Çorum Şubesi üyeleri, Özdoğanlar Kavşağı’ndan Kadeş Barış Meydanı’na yürüyerek protesto gerçekleştirdi. Eylemde sık sık “Eğitimde şiddete hayır”, “Güvenli okul, güvenli eğitim” ve “Bakan Tekin istifa” sloganları atıldı.

“BU SALDIRI MÜNFERİT DEĞİL”

Basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, saldırının münferit bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Sırma, okullarda artan şiddet vakalarının uzun süredir ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade ederek, gerekli ve kalıcı önlemlerin alınmamasından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı’nı sorumlu tuttu.

Sırma, “Bugün burada yalnızca aramızdan koparılan meslektaşımız için değil, yıllardır göz ardı edilen itibarımız ve can güvenliğimiz için toplandık” dedi.

“ŞİDDET İKLİMİ DERİNLEŞİYOR”

Okullarda kesici aletle saldırı gerçekleştirilebilmesinin güvenlik mekanizmalarındaki yetersizliği ortaya koyduğunu vurgulayan Sırma, eğitim emekçilerinin hedef gösterildiğini, itibarsızlaştırıldığını ve yalnızlaştırıldığını belirterek, böylesi bir atmosferin okullarda şiddet iklimini de beslediğini ifade etti.

Öte yandan ekonomik kriz, yoksulluk ve gençlerde artan gelecek kaygısının da şiddet riskini artıran toplumsal faktörler arasında yer aldığını kaydeden Sırma, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yetersizliğini eleştirdi.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililere şu çağrılarda bulundu:

“Okul güvenliği konusunda bütünlüklü ve bilimsel bir politika hayata geçirilmeli. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri güçlendirilmeli. Her okulda yeterli sayıda uzman personel görevlendirilmeli. Risk altındaki öğrenciler için erken müdahale programları uygulanmalı. Okullarda şiddeti önlemeye yönelik bağlayıcı bir eylem planı hazırlanmalı. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılarak ihmali bulunanların hesap vermesi sağlanmalı.”

Güvenli bir çalışma ortamının ayrıcalık değil en temel hak olduğunu vurgulayan Sırma, “Okullarımızı şiddete teslim etmeyeceğiz” dedi.

Sırma, hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için başsağlığı dileklerini iletirken, benzer acıların bir daha yaşanmaması için mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.