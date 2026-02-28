ABD ve İsrail, İran'a yönelik operasyon başlattı. İsrail Savunma Bakan Yisrael Katz da İsrail'in İran'a karşı önleyici saldırı başlattığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından operasyona ABD'nin de dahil olduğu açıklandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre ise başkent Tahran’da patlama sesleri duyuldu. İran medyası, merkezdeki üç ayrı noktada patlamalar gerçekleştiğini, iki ayrı noktadan da dumanların yükseldiğini belirtti. Tahran'ın kuzeyinde iki patlama daha gerçekleştiği, doğu ve batı bölgelerinde de patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Saat 11 gibi İran'dan misilleme geldi ve İran'ın İsrail'e füze saldırısı başlattığı duyruldu.

NETANYAHU: OPERASYON, İRAN REJİMİNDEN GELEN VAROLUŞSAL TEHDİDİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN BAŞLATILDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu operasyona ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "ABD ve İsrail, İran rejiminden gelen varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak için operasyon başlattı." dedi.

"Operasyon, İran halkının kaderini kendi ellerine alması için şartları yaratacak." diyen Netanyahu, İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

ÇATIŞMA NASIL GELİŞTİ?

Fars haber ajansı, bugün sabah saatlerinde Tahran dışında İsfahan, Kum, Kereç, Tebriz ve Kirmanşah'ta da patlamalar olduğunu bildirdi. Reuters'a konuşan yetkililere göre İran'ın güneyindeki bakanlık binaları da hedef alındı.

İsrail Ordusu, İran'a yönelik operasyona "Aslan'ın Kükremesi" adının verildiğini açıkladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD-İsrail saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'nin de hedef alındığını duyurdu.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: HEDEF REJİM KAYNAKLI TEHDİTLERİ ORTADAN KALDIRMAK

ABD Başkanı Donald Trump bugün sabah 10.30 gibi yaptığı paylaşımla operasyonun başladığını resmen duyurdu.

"Hedefimiz İran rejiminden kaynaklanan tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını korumak." diyen Trump, "İran, asla nükleer silaha sahip olamayacak." ifadesini kullandı.

Trump mesajında bölgedeki ABD personeline yönelik riskleri en aza indirmek için her türlü önlemi aldığını belirtti.

Devrim Muhafızlarına seslenen Trump, "Silahlarınızı bırakın. Tam dokunulmazlıkla adil bir şekilde muamele göreceksiniz ya da ölümle yüzleşirsiniz." dedi..

ABD Başkanı, İran'ın donanması yok edilecek." ifadesini de kullandı.

HAVA SAHASI KAPATILDI, TELEFON HATLARI KESİLDİ

Saldırılarda Mehrabad Havalimanı'nın hedef alındığı belirtilirken İran hava sahasının uçuşlara kapatıldığı açıklandı.

İran medyasının aktardığına göre Tahran'ın doğu ve batı bölgelerinde cep telefonu hatları kesildi, bazı bölgelerde ise internet bağlantısı zayıfladı.

Başkent Tahran'daki benzin istasyonlarında uzun kuyruklar olduğu, çok sayıda kişinin şehri terk etmeye başladığı aktarıldı.

ABD DE İRAN'A HAVADAN VE DENİZDEN SALDIRMAYA BAŞLADI

Amerikan gazetesi The New York Times, ABD'nin de İran'a saldırmaya başladığını iddia etti. ABD'li yetkililer iddiaları doğrulayarak ABD'nin de İsrail'in operasyonuna dahil olduğunu açıkladı. ABD'nin saldırıları havadan ve denizden gerçekleştirildi.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yetkililer de İsrail'in İran operasyonunun ABD ile koordineli bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

“OPERASYON AYLAR ÖNCE PLANLANDI”

İran'a ikinci dalga saldırılar düzenlendiği aktarılırken, operasyonun aylar öncesinde planlandığı ve başlama tarihinin de haftalar önce belirlendiği ileri sürüldü.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuşan ABD'li yetkililer, saldırının “küçümsenemeyecek büyüklükte” olarak tanımladı. Saldırılarda askeri hedeflere odaklanıldığı aktarıldı. ABD ordusunun İran'a karşı operasyonunun birkaç gün sürmesi bekleniyor.

İRAN'DAN MİSİLLEME AÇIKLAMASI

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapılacağını bildirdi. Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili, “Tahran misillemeye hazırlanıyor, yanıtımız yıkıcı olacak.” ifadelerini kullandı.