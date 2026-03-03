Programa Vali Ali Çalgan, eşi Halide Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eşi Feyza Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, engellilere yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, özel bireyler, aileleri ve huzurevi sakinleri katıldı.

Ramazan ayının manevi ikliminde düzenlenen programda; birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları en güçlü şekilde hissedildi. Huzurevi sakinleri, özel bireyler ve aileleri ile yakından ilgilenen Vali Çalgan, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve gönül köprüleri kurma ayı olduğunu hatırlattı.

Vali Çalgan programda yaptığı konuşmada: “Gönüllerimizin bir olduğu bu sofralarda buluşmak, bizim için büyük bir mutluluk. Bizleri bu sofrada buluşturan Çorum Belediyemize, huzurumuzun, birlik ve beraberliğimizin daim olması için gönül birliği yapan herkese ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bayramda da görüşmek üzere hayırlı ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Samimi sohbetlerin ve sıcak tebessümlerin eşlik ettiği program, Ramazan’ın bereketini ve kardeşlik ruhunu hep birlikte yaşamaya da vesile oldu.