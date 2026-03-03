CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılımı ile Genel Merkez binasında düzenlenen toplantıya 81 ilin il başkanları ile il belediye başkanları katıldı.

CHP İl Başkanı Solmaz, “Milletimizle birlikteyiz, birlikte güçlüyüz, birlikte kazanacağız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Tanıtım Toplantısında; parti çalışmaları, ülke gündemi ve ileriye yönelik hedefler ele alınarak, seçim hazırlıkları gözden geçirildi.

CHP İl Başkanı Solmaz, toplantı sırasında genel merkez yetkilileri ile görüşerek parti çalışmalarını değerlendirdi.

Muhabir: Haber Merkezi