İstanbul’da yaşayan bir grup Çorumlu, Dünya Çorumlular Konfederasyonu’nun organizasyonu çerçevesinde, Üsküdar Belediyesi’nin Valide Sultan Gemisi’nde iftar yemeğinde bir araya geldi.

Üsküdar Belediyesi yöneticilerinin de hazır bulunduğu iftarda konuşan Dünya Çorumlular Konfederasyonu Başkanı Metin Akkuş, farklı dernek ve vakıflar arasında dayanışmanın önemine değinerek tüm sivil toplum kuruluşlarına birliktelik çağrısı yaptı.

Metin Akkuş, Üsküdar Belediyesi’ne de Çorumlular adına teşekkürlerini ifade etti.