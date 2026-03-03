Ekipler, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuatlar kapsamında yürütülen kontroller sırasında, su ürünleri avcılığının yasak olmasına rağmen kullanıldığı belirlenen 800 metre uzunluğundaki misina ağına el koydu.

Denetim sırasında ağ içerisinde bulunan 23 adet (yaklaşık 120 kilogram) sazan balığı ile 2 adet turna balığı canlı olarak muhafaza altına alındı. Balıklar, gerekli kontrollerin ardından doğal yaşam alanlarına sağlıklı bir şekilde bırakıldı.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sürdürülebilir su ürünleri yönetimi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi