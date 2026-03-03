İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen eylemde Eğitim Gücü-Sen Çorum İl Temsilcisi Ahmet Ölçer bir konuşma yaparak öğretmenlerin korunmadan eğitimin sürdürülemeyeceğini söyledi.

Görev başında yaşamını yitiren Fatma Nur Çelik’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı dileyen Ölçer, olayda yaralanan öğretmen ve öğrenciye de acil şifa dileğinde bulundu.

Yaşanan olayın münferit bir vaka olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Ölçer bunun eğitim kurumlarında giderek artan güvenlik zafiyetinin ve öğretmene yönelik şiddetin ulaştığı ciddi boyutun bir göstergesi olduğunu açıkladı.

Eğitim çalışanlarının yıllardır okullardaki güvenlik açıklarına dikkat çektiği ve öğretmene yönelik şiddete karşı uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Ahmet Ölçer, kalıcı ve caydırıcı adımların atılmadığı savunuldu.

Açıklamasında eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanmasının devletin asli ve vazgeçilmez sorumluluğu olduğunu da hatırlatan Ölçer, öğretmenin can güvenliği teminat altına alınmadan nitelikli bir eğitimden söz edilemeyeceğini kaydetti.

Eğitim Gücü-Sen İl Temsilcisi Ölçer açıklamasının sonunda taleplerini şu şekilde sıraladı: “Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin ayrı ve ağırlaştırılmış suç kapsamına alınması ve özel yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi, Okullarda yeterli sayıda kadrolu ve eğitimli güvenlik personeli görevlendirilmesi, Risk analizi yapılarak güvenlik ihtiyacı yüksek bölgelerde önleyici tedbirlerin artırılması, Rehberlik ve psikososyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve erken uyarı sistemlerinin etkin işletilmesi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim çalışanlarının güvenliğine ilişkin kapsamlı ve takvime bağlanmış bir acil eylem planının kamuoyuyla paylaşılması”

Eğitim Gücü-Sen olarak yaşanan olayın ardından ülke genelinde bir günlük iş bırakma kararı aldıklarını duyuran Ölçer, kararın siyasi bir tutum değil, öğretmenlerin yaşam hakkını savunma iradesi olduğunu ifade etti. Ölçer açıklamasını: “Öğretmenin itibarı korunmalı, yaşam hakkı güvence altına alınmalı ve okullar güvenli hale getirilmelidir” sözüyle bitirdi.

