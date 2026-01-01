Çorum’un Oğuzlar ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle açık alanda sebze satışı yapan esnafın kurduğu çadır zarar gördü. İlçede devriye görevini sürdüren emniyet bekçilerinin soğuk hava ve fırtınadan etkilenen çadırı örtüyle kapattığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Havanın ani şekilde bozularak fırtınanın etkisini artırması üzerine sebze çadırının açık kalan bölümlerinin zarar görme riski oluştu. Durumu fark eden bekçiler, çadırın üzerini örtüyle kapatarak hem ürünlerin hem de esnafın soğuktan olumsuz etkilenmesini önledi. Sabah iş yerini açtığında kamerada bekçilerin duyarlılığını gören esnaf, emniyet bekçilerine teşekkür etti.