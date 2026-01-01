Tahtasız, aralarında TCDD, PTT, TÜRKSAT, BOTAŞ, TMO, Türk Şeker gibi köklü kurumlarında olduğu 34 KİT’in 2024 yılında toplamda 168 milyar 554 milyon 122 bin TL zarar ettiğini bildirdi.

CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, tıpkı Türkiye gibi KİT’lerin de kötü yönetildiğini aralarında iki asırlık TCDD’nin de olduğu kurumların her yıl zarar ettiğini söyledi. Tahtasız, “Sayıştay’ın 2024 yılı raporlarına göre devlete ait 102 KİT’ten 34’ü toplamda 168 milyar 554 milyon 122 bin TL zarar etti. 2024 yılı zarar rekoru kendi alanlarında tekel olan BOTAŞ ve TCDD’ye ait. Botaş 44 milyar 960 milyon 594 bin TL zararıyla ilk sırada yer alırken, 36 milyar 595 milyon TL’lik zararla TCDD ikinci sırada. TCDD Taşımacılık A.Ş’nin 25 milyar 79 milyon TL, EÜAŞ’ın 16 milyar 171 milyon TL, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 12 milyar 96 milyon TL ve Türkiye Şeker Fabrikaları’nın 11 milyar 681 milyon TL’lik zararları da dikkati çekiyor. Rakipleri olmayan kurumların bu denli büyük zarar etmesi KİT’lerin liyakatsiz ellerde kötü yönetildiğinin açık bir göstergesidir” dedi.

NELER YAPILABİLİRDİ?

KİT’lerin sadece bir yıllık zararlarının eski parayla 168 katrilyonu aştığını vurgulayan Mehmet Tahtasız, bu parayla neler yapılabileceğini şöyle sıraladı:

“168 milyar 554 milyon 122 bin TL gibi son derece büyük bir kamu kaynağıyla, Türkiye’nin temel ve yakıcı sorunlarına doğrudan çözüm üretecek pek çok yatırım yapılabilirdi. Yaklaşık maliyetler üzerinden somut örneklerle ifade edersek: 34 kamu kurumunun 168 milyarı aşan zararıyla 3 bine yakın tam donanımlı okul, tüm Türkiye’de yıllarca sürebilecek ücretsiz okul yemeği programı, 200’den fazla tam teşekküllü devlet hastanesi, 300 binin üzerinde sosyal konut, 800 kilometreye yakın metro ve raylı sistem hattı yapılabilir çiftçiye yıllarca mazot, gübre ve tohum desteği verilebilirdi. AKP iktidarı artık ne ülkeyi, ne ekonomiyi ne de KİT’leri yönetebiliyor. Bu milletin cebinden çıkan vergiler çar çur ediliyor. Türkiye’nin göz bebeği niteliğindeki kurumlar önce zarar ettiriliyor, sonra da zarar bahane edilerek özelleştirilmek isteniyor. Kurumların yapısında bir sorun yoktur, asıl sorun liyakatsiz atamalar, yandaşlara verilen ballı ihaleler ve kötü yönetimdir. Bu ‘zarar-ziyan’ düzeni değişecek, değişmelidir.”

İŞTE KİT’LERİN ZARAR LİSTESİ

BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşımacılığı A.Ş. 44.960.594.448 TL

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları -TCDD 36.595.023.239 TL

TCDD Taşımacılık A.Ş 25.079.636.706 TL

Elektrik Üretim Anonim Şirketi- EÜAŞ 16.171.862.894 TL

Toprak Mahsulleri Ofisi - TMO 12.096.138.158 TL

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş - TÜRKŞEKER 11.681.717.284 TL

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu- TKİ 6.694.925.259 TL

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi- PTT 3.613.410.843 TL

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş- TEDAŞ 2.916.754.743 TL

Ziraat Filo Yönetimi ve Mobilite Çözümler A.Ş 2.742.362.293 TL

Turkish Energy A.Ş 2.327.221.017 TL

Turkish Petroleum International A.Ş 1.075.784.542 TL

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş 904.519.030 TL

Türkiye Nükleer Enerji A.Ş 320.502.537 TL

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş 261.538.388 TL

Sümer Holding A.Ş. 237.019.628 TL

Türkiye Taşkömürü Kurumu- TTK 216.455.753 TL

FZK Mühendislik ve Sınai Yatırımlar A.Ş 209.754.281 TL

TRBOR A.Ş 127.855.651 TL

Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş 51.326.398 TL

Kule Verici Tesisleri İşletim ve Teknolojileri A.Ş 45.660.093 TL

Halk Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş 42.428.180 TL

Ankara Doğal Elektrik Üretim A.Ş 35.994.996 TL

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 35.192.438 TL

Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş 24.347.108 TL

Doğusan Boru 21.960.385 TL

Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş 21.263.677 TL

ZG Tarım Piyasaları A.Ş 19.006.922 TL

Rinerji Rize Elektrik Üretim A.Ş 7.033.119 TL

PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş 5.205.276 TL

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş 5.194.000 TL

Ziraat İşletme Yönetimi ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş 3.719.313 TL

Etimine A.Ş 1.902.164 TL

Karadeniz Bakır İşletmeleri 811.864

TOPLAM ZARAR: 168 milyar 554 milyon 122 bin TL