İl Jandarma Komutanlığınca yılbaşı tedbirleri kapsamında Çorum-Ankara kara yolu jandarma denetleme noktasında trafik denetimi yapıldı.

Ekipler, uygulama noktasında durdurduğu araç ve sürücüleri trafik güvenliği açısından inceledi.

Denetimde ayrıca, jandarmanın bomba arama köpeği "Arşiv" ve narkotik köpeği "Aşık" da araçlarda denetim yaptı.

Vali Çalgan, jandarma ekiplerince durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet etti.

Sürücülerden geldikleri güzergahtaki hava ve yol durumu hakkında bilgi alan Çalgan, sürücülere yeni yılla ilgili iyi dileklerini iletti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da sürücülere leblebi ve kolonya ikram etti.

Vali Çalgan, gazetecilere, yılbaşı dolayısıyla ilgili kurumların gerekli tedbirleri aldığını söyledi.

Tedbirlerin iki gün boyunca uygulanacağını belirten Çalgan, "Emniyet ve asayiş başta olmak üzere temel kentsel hizmetlerin kesintisiz verilmesi için enerji, yangın güvenliği ve ulaşım da dahil her türlü tedbir tarafımızdan alınmış durumdadır. Yılbaşına mahsus emniyet asayiş tedbirleri ve trafik tedbirleri kapsamında 149 noktada 265 ekip ve 1271 emniyet ve jandarma personeli, 239 araç ile bu görevleri ifa edecek." dedi.

Trafik denetimine İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz da katıldı.

Muhabir: Anadolu Ajansı