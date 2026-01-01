Meteorolojinin kent için uyarılarının ardından beklenen kar yağışı, şehir merkezi ve ilçelerde etkisini gösterdi. Sabaha karşı başlayan kar, yolları, evlerin çatılarını ve arabaların üstünü beyaz örtüyle kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2026'nın ilk gününde beklenen hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye yeni yıla kar yağışı ve dondurucu soğuklarla başlarken, yağışların etkisini 4 gün boyunca sürdüreceği bildirildi.

Çorum'da yarın (Cuma) ve cumartesi günü en düşük hava sıcaklığının sıfırın altına 10- 11 derece olması bekleniyor.