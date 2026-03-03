Ramazan ayının manevi iklimi, Çorum’da birlik ve beraberlik ruhuyla yaşanmaya devam ediyor. Çorum Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen iftar çadırında, 03.03.2026 Salı akşamı gönül sofralarını Tez Grup kurdu.

​Kapalı Spor Salonu’nda Yoğun Katılım

​Çorum Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Binlerce Çorumlunun bir araya geldiği dev sofrada, Ramazan’ın bereketli atmosferi paylaşıldı. Tez Grup’un ev sahipliğinde gerçekleşen yemekte, dualar eşliğinde oruçlar açıldı.

“Paylaştıkça Çoğalıyoruz”

Tez Grup tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Çorum Belediyesi’nin bu güzel geleneğine katkı sunmak ve vatandaşlarımızla aynı ekmeği bölüşmek bizim için bir onurdur. Tez Grup ailesi olarak, bu bereketli sofrada emeği geçen herkese ve davetimize icabet eden tüm Çorumlulara teşekkür ederiz."