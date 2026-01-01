Çorum'da iki gündür etkili olan kar yağışının ardından çocuklar, karlı yokuşlara çıkarak kızak ve poşetlerle kayarak eğleniyor.

Kar kalınlığının 8 santimetreye kadar ulaştığı kentte, bir araya gelen çocuklar kızak ve poşetlerle karlı yokuşların yolunu tutuyor.

Buharaevler Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar, en hızlı şekilde aşağı inebilmek için birbirleriyle yarışıyor.

Çocuklardan Tuğra Kayra Küyük, "Kar yağdı her yer bembeyaz oldu. Arkadaşlarımla geldik burada eğleniyoruz. Her sene kar yağdığında burası hep böyle oluyor. Umarım her sene kar yağışı devam eder" dedi.