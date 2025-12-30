Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde sürücüsü öğrenilemeyen 26 AIP 459 plakalı motosiklet yaya halde karsiya geçen F.Y.'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı yaya sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsmi öğrenilemeyen motokurye, motosikleti olay yerinde bırakarak uzaklaştı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri kaçan kuryenin motosikletin anahtarını yakınlardaki bir kahve haneye bıraktığını tespit etti.

Polis sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.