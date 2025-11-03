Alınan bilgiye göre, Suat K. (25), Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde üzerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle tartıştı. Tartışmanın ardından kaçmaya çalışan Suat K., şüphelilerin ateş etmesi sonucu yaralandı.

Yaralı halde yakındaki evine kaçan Suat K.’yı gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Suat K., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.