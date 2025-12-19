Çorum'un Kargı ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre S.T. (45) idaresindeki 34 FIH 384 plakalı balık yemi yüklü kamyon, Çorum-Sinop Karayolu Kargı Karagöl mevkisinde yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen kamyonun kabininde sıkışan sürücü S.T., Kargı Belediyesi itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen araçtan güçlükle çıkarılan ağır yaralı sürücüye ilk müdahale, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı daha sonra ise Boyabat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kurtarma operasyonu sırasında jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Çorum-Sinop Karayolu’nda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Muhabir: Anadolu Ajansı