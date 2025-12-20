Çorum-Ankara kara yolu Scania Kavşağı’nda bulunan trafik ışıklarında, hafriyat kamyonu, cip, minibüs ve hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü ile hafriyat kamyonu sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kamyon sürücüsü, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi reddetti. Minibüs sürücüsü ise ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun Samsun istikametinde trafik bir süre tek şeritten, Bölge Trafik ekiplerinin kontrolünde sağlandı.