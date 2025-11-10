Olay, gece saatlerinde Yeniyol Mahallesi’nde Askerlik Şubesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın ile erkek arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Durumu fark eden bir genç, tarafları ayırmak için yanlarına gitti.

Bu sırada olaya sonradan dahil olan başka bir kişi, gence silah çekerek tehditte bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmayı ayırmaya çalışan gencin, kendisine silah doğrultulduğunu polise bildirmesi üzerine ekipler çevrede araştırma yaptı. Ara sokakta, yola atılmış halde bir tabanca bulundu.

Polis ekipleri, olayın taraflarını ifade işlemleri için polis merkezine götürdü.