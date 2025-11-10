Alınan bilgiye göre, Çepni Mahallesi Aşağı Sanayi Çelik 1. Sokak’ta çay ocağı işleten Kubilay Koçak, yakınlarını arayarak canına kıyacağını söyledi.

Adrese gelen aile bireyleri, Koçak’ı iş yerinin çatısında hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Koçak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Koçak’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayın meydana geldiği saatlerde Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi ile Bahçelievler Mahallesi Şenyurt Sokak’ta iki kişinin daha ilaç içerek yaşamlarına son vermeye teşebbüs ettiği öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan her iki kişinin de tedavi altına alındığı öğrenildi.