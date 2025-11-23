İddiaya göre, Nazım Can Güner idaresindeki 60 HB 460 plakalı otomobil, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Şahin köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sazlık alana devrildi. Sürücü ile araçta bulunan Hayrettin Ekol, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Pınar G. ise ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, başka yaralıların da olabileceği ihtimaline karşı alanda arama yaptı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada hayatını kaybeden Nazım Can Güner'in Çorum'da Kültür ve Turizm Müdürlüğünde görev yapan ve emekli olan İbrahim Yıldız'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

Muhabir: İHA AJANS