Yusuf Er çorum lu, oğluyla birlikte F.T. ve T.B. tarafından Sunguroğlu Mahallesi'ndeki kahvehanede darbedildiği ihbarında bulunmak üzere gittiği Sungurlu Çarşı Polis Merkezi'nde rahatsızlandı.

Polis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Er çorum lu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Er çorum lu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Polis ekipleri, Er çorum lu'yu darbettikleri öne sürülen F.T. ve T.B'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.