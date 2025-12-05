Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, 28 Kasım-5 Aralık 2025 tarihleri arasında il merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler kapsamında çok sayıda iş yeri ve umuma açık alan denetlendi.

Polis ekipleri tarafından 116 farklı noktada yapılan uygulamalarda, 28 kahvehane/kıraathane, 19 kafe, 23 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 15 otopark denetlendi. Denetimler sırasında 3 bin 920 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı.

Operasyonlar sırasında 1 kurusıkı tabanca, 2 tüfek olmak üzere toplam 3 ateşli silah, 2 kesici-delici alet, 25 sentetik ecza maddesi, 0.68 gram metamfetamin, 2.4 gram esrar, 29.02 gram bonzai, 4 gram skunk ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 640 araç kontrol edilerek, kurallara uymayan 1 araca idari para cezası uygulandı.

