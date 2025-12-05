Sungurlu’da faaliyet gösteren berber ve kuaförler 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Özel Mavi Ocak Bakım Merkezinde bulunan özel bireylerin traş ve bakımlarını ücretsiz olarak yaptı.

Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı öncülüğünde bir araya gelen berber ve kuaförler özel bireyleri unutmadı. Mutlu Karslı ve beraberindekiler bakım merkezine giderek özel bireylerle hem yakından ilgilendiler hem de traş ve bakımlarını yaparak destek oldular.

Karslı, “Yeter ki engel zihniyetlerimizde, kalplerimizde, vicdanlarımızda olmasın en büyük engel sevgisizliktir. Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Mavi Ocak Bakım Evindeki bay ve bayan kardeşlerimizin traş ve bakımlarını yapan kuaför berber arkadaşlarıma cani gönülden teşekkür ediyorum. Emeğinize yüreğinize sağlık.” dedi.

Karslı, “Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, önlerindeki tüm engelleri kaldırmak, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal sorumluluğudur. Toplumu oluşturan tüm bireyler eşit hak ve özgürlüklere sahiptir. Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba gösterilmesi, gerek birey olarak gerekse Devlet ve toplum olarak temel sorumluluğumuzdur. Engelli bireylerimize toplum olarak daha çok sahip çıktığımız güzel günleri görmek dileğiyle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde sevgiyle selamlıyorum, yaşam mutluluklarının arttığı, engellerinin ortadan kalktığı sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi